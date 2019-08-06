Hacılar Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

maddesine istinaden ağustos ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Hacılar Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan başkanlık etti. Toplantıda 12 madde görüşülerek karara bağlandı.

Gündemin birinci maddesinde yer alan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 19.07.2019 tarih ve 1712 sayılı icra servisi kurulması konulu talebi görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 2'inci maddesinde yer alan Hacılar Kaymakamlığı'nın 17.07.2019 tarih ve E.597 sayılı "Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı" için üye seçimi talebi görüşülerek meclis gündeminden çıkarılmasına oybirliği ile karar verildi.

Hacılar Belediye Meclisi ağustos ayı toplantısının 3'üncü ve 4'üncü maddelerinde yer alan yardım talepleri görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 5'inci, 6'ncı, 7'nci maddelerinde yer alan Hacılar Belediyesi'ne ait Halı Saha kullanım ücreti, Karpuzsekisi Sosyal Tesis ücreti ile Belediye Sosyal Tesis Yemekhane yemek ücretinin belirlenmesi konusu görüşülerek Plan Bütçe Komisyonu'na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Hacılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı'nın 02.07.2019/209 sayılı şenlik programı için yardım talebi, meclis toplantısının 8'inci maddesinde görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

Belediye Meclisinin 9'uncu ve 10'uncu maddelerinde ise Mülkiyeti Hacılar Belediyesi'ne ait Belediye İşhanı zemin katı 8 ve 9 no'lu büroların, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yıkılıncaya kadar ilgili muhtarlara tahsis edilmesine ve Erenler Mevkii'ndeki kum ocağı için ÇED (Çevresel Etki Değerlendirilmesi) kararlarının imzalanması için yetki verilmesi konuları görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

Hacılar Belediye Meclisi Toplantı gündeminin 11'inci ve 12'inci maddelerinde ise mülkiyeti Hacılar Belediyesi'ne ait 6 adet taşınmazın satış, trampa ve tahsisi için Encümene yetki verilmesine ve Kentsel Dönüşüm işleri ile ilgili Hacılar İmar A.Ş.'ye yetki verilmesi ve protokol imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.