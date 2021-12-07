Hacılar Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısını gerçekleştirdi.

Meclis toplantısında konuşan Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, tüm kararların oy birliğiyle kabul edildiği 2021 yılını son meclis toplantısı ile tamamladıklarını söyledi.

Hacılar Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ve 9 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, alınan kararların Hacılar ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu. Yılın son meclis toplantısında alınan tüm kararların oy birliğiyle kabul edildiğini belirten Özdoğan, şöyle konuştu;

“2021 yılı içerisinde dolu dolu faaliyetlerimiz oldu, inşallah 2022'de de bu faaliyetlerimize tüm hızıyla devam edeceğiz. İlçemizde gerek devlet, gerekse büyükşehir ve belediyemizin yatırımları devam etmekte. Ayrıca bu zamana kadar meclis toplantılarında aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”

Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Gündemin birinci maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 11.11.2021 tarih ve 2255 sayılı ortak işbirliği konusunun görüşülmesi hususu oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde yer alan Sağlık Hizmetleri'nde kullanılmak üzere bağışı yapılan 06 AFL 784 plakalı aracın devir işlemlerinin görüşülmesi hususu oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 22.11.2021 tarih 2322 sayılı ek ödenek konusu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Gündemin dördüncü maddesinde Memur-Sen Konfederasyonu Bem-Bir Sen Kayseri Şubesi'nin 22.11.2021 tarih ve 3870 sayılı Sosyal Denge Sözleşmesi'nin yenilenmesi için belediye başkanına yetki verilmesi hususu oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin beşinci maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 01.12.2021 tarih ve 2398 sayılı Yukarı Mah. 4447 ada, 6 parselde kayıtlı taşınmazın satın alınması konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin altıncı maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 01.12.2021 tarih ve 2400 sayılı Akyazı Mah. 471 ada, 9 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait taşınmazın satışı konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin yedinci maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 01.12.2021 tarih ve 2401 sayılı Akyazı Mah. 3048 Ada, 3 parselde kayıtlı mülkiyeti hisse oranında belediyemize ait taşınmazın satış konusu görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin sekizinci maddesinde memur kadro ihdası ve memur boş kadro cetvelinin görüşülmesi hususu oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin dokuzuncu maddesinde sözleşmeli personel istihdam edilmesi hususu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.