Hacılar Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısını gerçekleştirdi

maddesine istinaden Şubat ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Hacılar Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen ve Meclis Başkan Vekili Ahmet Bostancı'nın başkanlık ettiği toplantıda 3 asıl ve 2 ek olmak üzere toplam 5 madde görüşülerek karara bağlandı.

ŞubatAyı Meclis Toplantısının birinci gündem maddesinde, Kentsel Dönüşüm kamulaştırma bedelleri için İller Bankası'ndan kredi kullanılması için Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliği ile kararverildi.

Gündemin ikincimaddesindesözleşmeli veteriner hekim çalıştırılması ve üçüncü maddesinde de mülkiyeti Hacılar Belediyesine ait taşınmazların satışı, trampası ve tahsisi için Encümene yetki verilmesi konuları görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Meclis toplantısının 1'inci ek gündem maddesinde, İller Bankası'ndan kullanılacak olan gayri nakdi kredi karşılığında, kamu veya özel bankalardan kredi kullanılması için Belediye Başkanına yetki verilmesine, 2'inci ek gündem maddesinde ise kullanılan nakdi kredinin Hacılar İmar A.Ş. tarafından ödenmesi ve karşılıklı protokol yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Meclis toplantısının sonunda Meclis Başkan Vekili Ahmet Bostancı,alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.