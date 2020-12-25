Hacılar Belediyesi 2020 yılında 10 meclis toplantısında 66 konuyu karara bağladı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan "Bu yıl aldığımız kararlarla ilçemizi daha güzel yaşanabilir bir ilçe olma hedefinde adım adım ilerledik" dedi.

“Allah devletimize milletimize zeval vermesin” diyen Başkan Özdoğan, “Bir yıllık süre içerisinde gerek Mali hizmetler gerekse İmar, Kentsel Dönüşüm projesi, Fen işleri, kültürel ve sosyal çalışlarımızla pandemiye rağmen dolu dolu bir yıl geçirdik. Bu bağlamda ilçemiz sınırları içerisinde meclisimizde aldığımız kararlarla halkımıza hizmet adına büyük projelere imza attık. 2020 yılında yaşanan pandemi dolayısıyla her ne kadar esnek çalışma uygulansa da biz bunu belediyemiz olarak fırsata çevirip ilçemiz için daha çok çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hacıların şehirle bütünleşen bir ilçe olduğuna vurgu yapan Başkan Özdoğan siyasette, ekonomide, ticarette ve sanayide ön planda olan bir konuma sahip olduğunu da hatırlatarak pandemi sürecinde 300 bine yakın maske üretimi gerçekleştirildiğini belirtti. Meclislerde alınan kararların çoğunluğunun bir bütünlük içerisin de ve şeffaf bir şekilde alındığını hatırlatan Başkan Özdoğan, mecliste belediye faaliyetlerinin yanı sıra özellikle pandemi sürecinde alınan kararlarla hem duyarlılık oluşturmak hem de vatandaşların sağlığının önemli olduğu bilincini vurgulamak adına da çalışmalara imza atıldığını söyledi. Başkan Bilal Özdoğan, 2020 yılında alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulunarak sözlerini noktaladı.