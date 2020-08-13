Hacılar Belediyesi araç filosu artık daha güçlü

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Hacılar Belediyesi'ne 30 tonluk paletli ekskavatör hibe edildi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ekskavatörü Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin'den Ankara'da teslim aldı.

Hacılar'ın coğrafi yapısı nedeniyle belediye hizmetlerinde kullanımı için önemli bir ihtiyacının giderildiğine vurgu yapan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilmesinin ardından ilçeye getirilen ekskavatörü inceledi.

Araç filosunun artık daha da güçlendiğini söyleyen Başkan Özdoğan yaptığı açıklamada, “İlçemizde belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere eksikliğini hissettiğimiz 30 tonluk paletli ekskavatöre Türkiye Belediyeler Birliği'nin hibe etmesiyle teslim aldık. İlçemizin coğrafi yapısı nedeniyle ihtiyaç duyduğumuz iş makinasının Hacılarımıza kazandırılmasında emeği geçen başta AK Parti Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Özhaseki Beye, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Sayın Fatma Şahin Hanımefendiye, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç Beye ve TBB Genel Sekreteri Doç. Dr. Birol Ekici Beye teşekkürlerimi sunuyorum. Tamamen yerli ve milli olan iş makinesinin ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.