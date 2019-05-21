Hacılar Belediyesi İmar A.Ş'de Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.

Hacılar Belediyesi'nde düzenlenen törene Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, sendika yetkilileri, daire müdürleri, işçi temsilcisi ve işçiler katıldı. Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik yaptığı konuşmada, Hacılar Belediyesi İmar Aş. ile bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığını söyledi. Başkan Çelik, "Hizmet iş sendikası Kayseri Şube Başkanlığımızca, Hacılar Belediye İmar Aş. ile bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşmelerimiz bugün imza altına aldık. Toplu iş sözleşmemiz on dört ay olarak imza altına alınacaktır. Belediye başkanımız başta olmak üzere, toplu iş sözleşmesinde emeği geçen müdürlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise yapılan sözleşme görüşmelerinin kısa zamanda anlaşma ile sonuçlandığından dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, “Belediyemize emek veren arkadaşlarımızın alın teri kurumadan haklarını zamanında vermeyi ilke edindik. Arkadaşlarımız aldıkları zamları da aileleriyle birlikte güle güle harcasınlar. Birlik beraberliğimiz daim olsun, toplu iş sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.