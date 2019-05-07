Hacılar Belediyesi Mayıs ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

maddesine istinaden Mayıs Ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Hacılar Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen mayıs ayı meclis toplantısına, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan başkanlık etti. Toplantıda 12 madde görüşülerek karara bağlandı. Toplantı öncesi bir konuşma yapan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; “Vatanımızın savunması adına mücadelede şehit olan kardeşlerimiz, askerlerimiz subaylarımız oldu. Cenabı haktan onlara rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Ramazan Ayı'na da girmiş bulunuyoruz. Bu Ramazan'ı da Rabbim bizlere sağlıkla, sıhhatle geçirmeyi nasip etsin inşallah. İlçemize, ilimize, ülkemize hayırlara vesile olsun. Bizler de inşallah ilçemizde gerekli birlik, beraberlik ve dayanışmanın ön gördüğü, el verdiği tüm iş ve işlemleri de yapmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı. Hacılar Belediye Meclisi mayıs ayı toplantısının birinci gündem maddesinde yer alan Memur-Sen Eğitim-Bir-Sen Eğitimciler Birliği Sendikası'nın 18.04.2019 tarih ve 1 sayılı 'Yarışma Ödül' konulu yazısı görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesinde ise 25.04.2019 tarih ve 948 sayılı Aşağı Mh. 43448 ada 43 nolu parselin, belediye adına satış talebi görüşülerek oybirliği ile kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde ise 2018 yılı kesin hesap ve taşınır kesin hesabı görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.