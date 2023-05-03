Hacılar Belediyesi Mayıs ayı meclisini yaptı

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20'nci maddesine istinaden Mayıs ayı toplantısını gerçekleştirdi.

Hacılar Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ve maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya başkanlık eden ve alınan kararların Hacılar ilçesine hayırlı olması temennisinde bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan;

“Hacılar Belediyesi olarak planlanan işlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Yaz sezonuna girerken önceki yıllarda olduğu gibi gerek kilitli parke gerekse asfalt alımı ile ilgili çalışmalarımız, bu sezon nerelerde neler yapacağımızla ilgili çalışmaları tamamladık. Gerek ilçe merkezinde gerekse merkezimizin biraz dışında teşkilatlarımızla birlikte sahadayız. Gelen taleplere hemen çözüm üreten bir ekibimiz var.” Dedi.

Daha sonra gündem maddelerine geçildi.

Gündemin birinci maddesinde Encümen'de görüşülerek kabul edilen 2022 yılı kesin hesap ve taşınır kesin hesabı konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin diğer maddelerinde ise bir vatandaşa çölyak hastalığına bağlı rahatsızlığı nedeniyle yardım talebi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 13.04.2023 tarih ve 7500 sayılı satış konusu, Fen İşleri Müdürlüğünün 26.04.2023 tarih ve 7583 sayılı araç alımı konusu ile ek gündem maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2023 tarih ve 7644 sayılı satış konulu müzekkere konuları görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.