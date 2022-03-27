Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca başlatılan Sıfır Atık Projesi çerçevesinde örnek belediyecilik sergileyen Hacılar Belediyesi sıfır atık belgesi aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 'Sıfır Atık' Projesi; kapsamında israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması ve atıkların geri kazanılması kapsamında başlatılan proje çerçevesinde, Hacılar Belediyesi'nin sıfır atık belgesini almaya hak kazandığını ifade eden Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, “Amacımız yapılan projelerle gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakmak ” dedi. TEMA Arıtım ve Çevre Danışmanlığı firması çevre mühendisleri ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından sıfır atık yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen denetimler sonrasında Hacılar Belediyesi'nin sıfır atık belgesinin almaya hak kazandığını hatırlatan Başkan Özdoğan; 'Sıfır Atık' projesiyle üretimin devamlılığını sağlayıp gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için gereken tüm hedefleri hammadde temini, israfın önlenmesi, kaynakları verimli kullanarak gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için yola çıktıklarını belirtti.

Özdoğan, belediye olarak gerek temizlik işleri müdürlüğü gerekse diğer birimlerde sıfır atık projesine önem verdiklerini belirterek, belediye bünyesinde de gerekli tüm çalışmaların yapıldığını söyledi. Özdoğan, projede emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu ile Çevre Yönetim ve Denetimi Şube Müdür Vekili Ömer Kurtyemez'e katkılarından dolayı teşekkür etti.