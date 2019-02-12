Hacılar Belediyesi Sporun ve Sporcunun Yanında

İlçede sporun gelişmesi, gençlerin spora yönelmesi ve amatör kulüplerinin devamlılığı için her türlü desteği sağlayan Hacılar Belediyesi, Hacılar Erciyesspor Kulübü'nün minik futbolcularına spor malzemesi hediye etti.

Hacılar Belediyesi halı sahada düzenlenen malzeme teslim programına, Hacılar Belediye Başkan Vekili ve Ak Parti Belediye Başkan Adayı Bilal Özdoğan, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Övüç, Meclis Üyeleri ile Hacılar Erciyesspor Kulübü yönetici ve sporcuları katıldı.

Minik sporcularla kucaklaşan ve birlikte bir süre sohbet eden Hacılar Belediye Başkan Vekili ve Ak Parti Belediye Başkan Adayı Bilal Özdoğan burada yaptığı açıklamada, “Hacılarımızın sporcu yetiştirme potansiyelini değerlendirmek maksadıyla; gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunmak, ilçemizi ülkemiz genelinde temsil edebilecek profesyonel sporcuların yetişmesini sağlamak ve gençlerimize spor ahlakı, centilmenlik ve karakter kazandırabilmek amacıyla, Hacılar Belediyesi olarak tüm spor kulüplerimize, gençlerimize ve minik sporcularımıza her zaman destek olmaktayız. Olmaya da devam edeceğiz. Ben buradan minik futbolcularımıza, kulüp yöneticilerimize ve antrenörlerimize başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

Desteklerinden dolayı Hacılar Belediyesine teşekkür eden Antrenör Selçuk Gücer, “Haftada iki gün olarak düzenlenen ve 6 ila 15 yaş grubundan yaklaşık 50 çocuğun katıldığı antrenmanlarımız sayesinde, Hacılar Erciyesspor Kulübümüze sporcu yetiştirmeyi ve en önemlisi çocuklarımıza sporu sevdirmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.