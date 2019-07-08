Hacılar Belediyesi'nde projeler hız kesmiyor

Özdoğan, projelerin hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Hayırsever Şaşoğlu ailesi tarafından kentsel dönüşüm alanında yaptırılan 18 derslikli Ali Atay Şaşoğlu Ortaokulu inşaat alanında AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Övüç, Meclis Üyeleri ile birlikte incelemelerde bulunan Başkan Özdoğan, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kentsel dönüşüm projesinin, büyük bir proje olduğuna dikkat çeken Özdoğan yaptığı açıklamada, ”Kentsel dönüşüm projemizin tüm donatılarıyla birlikte güzel ilçemize güzel işlerin yapılacağını daha önceden ilan etmiştik. Allah nasip etti alanımızda çalışmalar planladığımız şekilde devam ediyor. Atay Şaşoğlu hayırseverimiz tarafından ortaokul inşaatımızın temeli 17 Nisan'da atılmıştı. Bugün gördüğümüz üzere hayırseverimiz kaba inşaatını tamamlamış durumda. Alanda bir taraftan yıkım çalışmalarımız devam ederken bir taraftan da okul inşaatımız reklaj çalışmalarımız ve diğer tüm çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yakında okulumuzun duvar çalışmasını da başlatacağız. İlçemizde 10 hektarlık alanda başlattığımız yıkım çalışmasında da artık son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Allah'ın izniyle planlandığı şekilde, hiçbir aksaklık olmadan projemizde, okul inşaatımızda devam ediyor. Ben buradan hayırseverimize tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah burada öğrencilerimiz, gençlerimiz vatanımıza, milletimize hayırlı birer insan olarak yetişirler” ifadelerini kullandı.