Hacılar Belediyesi'nden Cami temizliği

Hacılar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde ilçe genelindeki camilerin temizliğini yapmak için kurulan cami temizleme ekibi, camilerin içleri başta olmak üzere abdesthaneleri, lavabolar ve cami çevresi temizliği ile bahçe bakımını yaparak vatandaşların temiz bir ortamda ibadetlerini yapması için çalışıyor. İlçe genelindeki ibadethanelerin temizleme uygulamasına belirli periyotlarla yıl boyunca devam edileceğini söyleyen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; “Mübarek Ramazan Ayı'nın öncelikle ilçemize, ilimize, ülkemize ve İslam alemine hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ramazan birlik ve beraberlik, ramazan dayanışma, ramazan el ele gönül gönüle olduğumuz mübarek bir ayımız. Biz de bu vesileyle başlayan ilk teravih namazlarımızın halkımızın ilçe içerisindeki camilerde daha hoş daha güzel ortamlarda ibadetlerini edebilme açısından daha öncesinden yaptığımız temizliği ramazan ayına özel ekstra düzenlemeler yapmış bulunmaktayız. Başta teravih namazı kılınan camilerimiz olmak üzere, ilçemizde ki tüm camileri kurduğumuz ekibimizle birlikte hem iç temizliğini hem dış temizliğini Ramazan Ayı içerisinde yine rutin olarak devam edeceğiz. Ramazan öncesinde de yaptığımız tüm temizlik çalışmalarını bitirmiş durumdayız. İnşallah İlçemizde var olan dayanışmanın, birliğin, beraberliğin daha üst seviyelere çıkarak birbirimizle hem hal olduğumuz günlerin yoğun bir şekilde olmasını Cenab-ı Hak'tan temenni ediyor, hayırlı Ramazanlar diliyorum" ifadelerini kullandı.