Hacılar Belediyesinden dükkan ve iş yeri ihalesi

Mülkiyeti Hacılar Belediyesi'ne ait Hal çarşısı ve Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan işyerleri ve 2 adet boş arsa 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre kapalı teklif usulü ile 2 yıllığına kiraya verilmesi için ihale gerçekleştirildi.

Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ihaleye Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan başkanlık etti. Özdoğan Hacılar'a her fırsatta değer katmak için çalıştıklarını belirterek şöyle konuştu;

"İnşallah 2021'de Rabbim sıkıntılardan bizi kurtarır. Gerek esnaflarımız, gerek sivil toplum kuruluşlarımız gerekse siyasi parti temsilcilerimiz ile ilçemiz için bir bütün halinde çalışma yapıyoruz. Tabii ki bize yazılı ve sözlü taleplerde geliyor. Biz burada kurumsal olarak, yasal olarak ne yapmamız gerekiyorsa onu yapıyoruz. Onun dışında bakanlığımızdan gelen uyarıları dikkate alarak bizde yasal çerçevede sizlere kolaylık ne varsa onları uygulamaya çalışıyoruz."

Açıklamaların ardından ihaleye geçildi. Yapılan ihalede Hal çarşısı ve Yeni Sanayi Sitesi'nde toplam 74 dükkan ve 2 arsanın ihalesi gerçekleştirildi. İhalenin sonucunun yapılan değerlendirmenin ardından açıklanacağı bildirildi.