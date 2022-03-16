Hacılar Belediyesi'nden hayvancılığa önemli destek

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan protokol ile hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan hareketleri kontrolü genelgesinde programa alınan aşıların kimliklendirme çalışmalarında kullanılan küpelerin ve uygulama ücretlerinin belediye bütçelerinden karşılanmasının önünün açılmasının ardından, Kayseri'de ilk protokol Kayseri il Tarım Orman Müdürlüğü ve Hacılar Belediyesi arasında imzalandı. İmzalanan protokolle 80 bin 750 TL'lik aşılama bedeli Hacılar Belediyesi tarafından karşılanacak.

Hacılar Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen protokol imza törenine Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ve muhtarlar katıldı. İmzalanan protokol hakkında bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan'a tarıma ve hayvancılığa verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, “Elbette ki bu bölge özellikle kapalı besi ve küçükbaş hayvancılıkta çok önemli bir yerdedir. Bu anlamda da önümüze koyduğumuz hedefleri ilimizde yakalamış durumdayız. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan protokol ile hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan hareketleri kontrolü genelgesinde programa alınan aşıların kimliklendirme çalışmalarında kullanılan küpelerin ve uygulama ücretlerinin belediye bütçelerinden karşılanmasının önü açılmıştır. İlçe sınırları içerisinde hayvancılığın geliştirilmesi amacı ile hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele programı kapsamında TÜRKVET kayıt sistemine kayıtlı olan yetiştiricilerimize belirlenen küçük ve büyükbaş hayvan türlerinde oluşabilecek hastalık ve zararlılar ile mücadele programı kapsamında aşılama ve kimliklendirme çalışmaları yapılacaktır. Bu çerçevede 2022 yılında 295 adet hayvancılık işletmesinde bulunan 14 bin 600 adet küçükbaş ve 7 bin 507 adet büyükbaş hayvan için uygulanacak olan 13 bin 200 doz şap, 800 doz sığır brucella, 6 bin 500 doz LSD, 2 bin 500 doz koyun brucella, 3 bin 500 doz koyun vebası ve 5 bin 500 adet küpeleme uygulamasının bedeli olan 80 bin 750 TL Hacılar Belediyesi tarafından karşılanacaktır” dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan da, Hacılar'ın sanayide olduğu gibi tarımda, turizmde ve hayvancılıkta önemli bir noktada olduğunu belirterek, “Burada işin maddi desteğinden ziyade hayvancılık ve tarımla uğraşan üreticilerimize bu hizmetin seri bir şekilde ulaştırılması bizim önem verdiğimiz bir konuydu. Baktığımız zaman ilçemizde 14 bin küçükbaş ve 7 bin 500 büyükbaş hayvandan bahsediyoruz. Biz her zaman tarımın hayvancılığın yanında olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından taraflarca protokol imza töreni gerçekleştirildi.