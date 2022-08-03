Hacılar, birlik ve beraberlik gecesinde buluşacak

Hacılar Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Birlik ve Beraberlik Gecesi 7 Ağustos Pazar saat 19:00'da Hacılar Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, etkinliğe tüm Kayseri halkını davet etti.

Birlik ve Beraberlik Gecesi'ne tüm Kayseri halkını davet eden Başkan Özdoğan şöyle konuştu: “Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz Birlik ve Beraberlik Gecesi'nin ikincisini inşallah 7 Ağustos Pazar günü saat 19:00'da Hacılar Cumhuriyet Meydanımızda gerçekleştireceğiz. Gecemizde ünlü sanatçı İsmail Altunsaray, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi Müzik Topluluğu bizlere unutulmaz bir akşam yaşatacak, ayrıca sanatçı Mustafa Örs müzik dinletisiyle bizlere keyifli bir müzik ziyafeti verecek.”

Gün boyunca çocuklar içinde çeşitli aktivitelerin olduğunu belirten Başkan Özdoğan, “Birliğimizi, beraberliğimizi daim eylemek adına yapacağımız bu etkinliğimize tüm hemşerilerimizi bekliyoruz.” dedi.