Hacılar, eğitimde 2053 vizyonuna hazırlanıyor

Hacılar Demokrasi Şehitleri Ortaokulu'nda düzenlenen törene, İlçe Kaymakamı Haluk Sezen, Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Muhittin Doğan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Övüç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yunus Özsarı, Daire Müdürleri, hayırsever işadamları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Demokrasi Şehitleri Ortaokulu Müdürü Hayrettin Özbek'in açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Yunus Özsarı; "Okullarımızda atölye yapacak yer kalmayınca koridorlara yöneldik ve sosyal bilimler koridorlarını oluşturduk. Demokrasi Şehitleri Ortaokulumuza da özel branş sınıflarını kazandırdık. Bizleri teşvik ettiği için Kaymakamımız Haluk Sezen'e, desteklerinden dolayı Belediye Başkan Vekilimiz Bilal Özdoğan'a ve katkılarından dolayı hayırsever işadamlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Hacılar Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan, belediyenin sadece altyapı ve üstyapı hizmetleri ile mükellef olmayıp aynı zamanda ilçeye ne katkıda bulunması gerekiyorsa bunları yapmakla mükellef bir kurum olduğuna vurgu yaptı. Özdoğan konuşmasına şöyle devam etti; “Belediyeler, insanların birlikte oluşturduğu bir kurumdur. Bizde her zaman bu bilinçle hareket etmeye çalıştık. İnşallah bu okulda ve diğer okullarımızda açtığımız koridorların öğrencilerimiz tarafından tam olarak kullanılması, keyifle kullanılması, öğretmen ve idareci arkadaşlarımızla bu kullanımının en üst seviyede sağlanması için gerekli çalışmayı yapacağından en ufak şüphemiz yoktur. Burada bulunmaktan, bu çorbada birazcık tuzumuzun olmasından büyük bir keyif aldığımı, onur duyduğumu ilçem adına, tüm vatandaşlarım adına mutluluğumu belirtmek isterim.”

2023 vizyonu tamamladıklarını, 2053 vizyonuna ulaşmak adına her derse özel sınıflar için çalışmalara başladıklarının altını çizerek konuşmasına başlayan Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen programda yaptığı konuşmada, “Diriliyoruz. İnşallah hep birlikte, gencinden yaşlısına, yedisinden yetmişine diriliyoruz. Üstümüzdeki ölü toprağı kalkıyor. Artık kalktı da zaten birkaç yıldır. Cumhuriyet ve Atatürk çocukları yetiştiriyoruz biz. Hedefimiz, düsturumuz budur. Hedefimiz çağdaş muasır medeniyet seviyesidir. Buna ulaşmaktır. Batıya özenmek değil batının teknolojisini yakalamaktır. Batının ilmini, bilimini yakalamaktır” dedi. Konuşmaların ardından maddi desteklerinden dolayı Hayırsever işadamlarına plaket ve projenin gerçekleşmesinde emeği geçen öğretmenlere ise teşekkür belgesi takdim edildi.

Programda son olarak bilimin ışığında baş döndürücü bir hızla gelişen ve değişen teknolojilerin entegre edildiği bir eğitim anlayışı ile öğrencileri yarının güçlü bireyleri olarak yetiştirmeyi amaçlayan Bilim Kent Projesi kapsamında oluşturulan, özel branş sınıfları ile sosyal bilimler ve matematik koridorlarının açılışı yapıldı.