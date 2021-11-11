Hacılar Erciyes Kapı'da fidanlar toprakla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan “Milli Ağaçlandırma Günü” kapsamında “Geleceğe Nefes” fidan dikme etkinliği kapsamında, Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı bölgesinde fidanlar toprakla buluştu. Etkinlikte konuşan Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, “Türkiye ağaçlandırmada bütün dünyada örnek bir ülke, bizde bu bağlamda örnek bir ilçe olmaya gayret ediyoruz” dedi.

Tüm Türkiye'de 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan ‘geleceğe nefes' projesi kapsamında Erciyes'te fidanlar toprakla buluştu. Hacılar Kaymakamlığı ve Hacılar Belediyesi işbirliğiyle yapılan etkinlikte protokol ve öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu. Etkinliğe Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, ilçe Emniyet müdürü Nail Sevgican ilçe de eğitim gören öğrenciler katıldı.

Fidan dikiminin ardından açıklama yapan Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Hacılar'ın ağaçlandırmada örnek bir ilçe olma yolunda ilerlediğini belirterek, "Milli Ağaçlandırma Günü'nde Kaymakamlığımız ve Belediyemiz etkinliğimize tüm birim çalışanlarımız ve öğrencilerimizle katkı sağladı. Erciyes Dağı Hacılar Kapı bölgesinde bizde ilçe olarak 85 milyon hedefine katkı sunmanın sevincini yaşamaktayız, ayrıca bu tür etkinlikler turizm alanlarında ayrı bir öneme sahip" diye konuştu.

Başkan Özdoğan, ilçe olarak gerek sonbahar gerekse ilkbaharda ağaçlandırma faaliyetlerinin durmadan devam ettiğini belirterek, “Türkiye'miz ağaçlandırmada bütün dünyada örnek bir ülke, bizde bu bağlamda örnek bir ilçe olmaya gayret ediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Açıklamaların ardından protokol üyeleri öğrencilerle birlikte fidanları toprakla buluşturdu.