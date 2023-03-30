Hacılar Erciyes, Yozgat'ta kazandı

Grup maçında Hacılar Erciyesspor deplasmanda oynadığı Yozgat 1959 FK maçını 3-1 kazandı.

Yozgat'ta oynanan ve Muhammed Furkan Dursunoğlu, Uğur Gül, Mücahit Çağlayan hakem üçlüsünün yönettiği maça Osman Kuş, Ömercan Korkmaz (Dk.70 Faruk Demir), Hüseyin Öz, İsmail Odabaşı, Yusuf Karaboğa, Yasin Turgutalp, Mehmet Tatlı, İlkay Kartal (Dk.90 Eray Tokat), Bora Barlas (Dk.85 Dursun Yıldız), Samet Kaan Karaca (Dk.90 Ertaç Bağcı), Süleyman Yasa (Dk.46 Ali Avcı) on biri ile başlayan Hacılar Erciyesspor ilk yarısı 1-1 biten maçın ikinci yarısında goller buldu.

Hacılar Erciyesspor'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada penaltıdan Mehmet Tatlı, 72. dakikada Samet Kaan Karaca ve 88. dakikada İlkay Kartal kaydetti. Bu sonuçla Hacılar Erciyesspor, ligdeki puanını 35'e yükseltti.