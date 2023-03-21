Hacılar Erciyesspor: 2 - Ankara TKİspor: 3

Bölgesel Amatör Lig 6.
Grup 19. hafta maçında Hacılar Erciyesspor ile Ankara TKİspor karşılaştı. 5 golün atıldığı maçta 3-2'lik skor ile 3 puanı Ankara ekibi kazandı.
Stat: Fevzi Mercan Stadı
Hakemler: Kemal Dizdar, Zahit Yanılmaz, Şehmuz Öğe
Hacılar Erciyesspor: Osman Kuş, Hüseyin Öz, Yunus Öztürk, İsmail Odabaşı, Yusuf Karaboğa, Muhammed Yasin Turgutalp, Tolgahan Alan, Bora Barlas, Mustafa İlkay Kartal (Ali Avcı Dk.90 ?), Mehmet Tatlı (Ömercan Korkmaz Dk.20), Süleyman Yasa (Samet Kaan Karaca Dk.46)
Ankara TKİspor: Süleyman Yılmaz, Hamit Kargın, Çağatay Özkan, Berkay Yücesoy (Metehan Yıldırım Dk.81 ?), Fatih Emircan, Mustafa Kemal Küçük, Şevket Ayan (Okan Anılır Dk.89 ?), Mikail Baydar (Miraç Ayyıldız Dk.79), Gökhan Koç (Furkan Temizsoy Dk.89 ?), Muhammet Demir, Cengiz Tunçer (Eren Görür Dk.61)
Goller: Mehmet Tatlı (Dk.5), Mustafa İlkay Kartal (Dk.58 pen) (Hacılar Erciyesspor), Cengiz Tunçer (Dk.14), Gökhan Koç (dk.25 pen, dk.63) (Ankara TKİspor)
Sarı Kartlar: Süleyman Yasa, Osman Kuş, İlkay Kartal, Yusuf Karaboğa (Hacılar Erciyesspor), Cengiz Tunçer, Hamit Kargın, Berkay Yücesoy, Şevket Ayan (Ankara TKİspor)
Kırmızı Kart: Tolgahan Alan (Dk.68) (Hacılar Erciyesspor)