Hacılar Erciyesspor 2 transfer yaptı

Grup takımlarından Hacılar Erciyesspor, kadrosuna 2 futbolcu daha kattı.

Grup'ta mücadele veren Hacılar Erciyesspor kadrosuna 2 futbolcu kattı. Sarı Lacivertli takımın Futbol Şube Sorumlusu Halit Aysu, İskenderunspor'dan 29 yaşındaki Ertaç Bağcı ve İzmir Çiğli Belediyespor'dan 20 yaşındaki Halil Coşkun ile anlaşmaya vardıklarını söyledi. Kayseri'ye gelen iki futbolcu, sağlık kontrolünden geçip imzayı attıktan sonra antrenmanlara başladı. Santrafor mevkiinde oynayan Ertaç Bağcı, 1994 doğumlu. Kocasinan Şimşekspor'da ilk olarak lisanslanan Ertaç, sonrasında Kayseri Şekerspor, Hacılar Erciyesspor, Gürpınarspor, Yeni Mahalle Yeni Ufuklarspor'da oynadıktan sonra Büyükçekmece Tepecikspor ile profesyonel sözleşme yaptı. Tepecikspor, Payasspor ve İskenderunspor takımlarında görev alan Ertaç, son olarak 5 Temmuz İskenderunspor takımına geçerek amatöre dönüş yaptı. Bu sezon 7 maçta görev yapan Ertaç, kalan haftalarda Hacılar Erciyesspor için görev yapacak.

Sol bek ve sol açık mevkiinde oynayan Halil Coşkun 2003 doğumlu. Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, Talas Anayurtspor, Erkiletspor, Karşıyaka ve Çiğli Belediyespor formaları giyen 20 yaşındaki futbolcu, ligin ilk yarısında İzmir ekibinde 4 maçta görev üstlendi.