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Hacılar Erciyesspor 4 hafta sonra kazandı

Kayseri Süper Amatör Küme’de mücadele eden Hacılar Erciyesspor ligin 10.

Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden Hacılar Erciyesspor ligin 10.haftasında oynadığı maçta güçlü rakibi Esen Makina Belsinspor 3-2 yenerek galibiyet hasretine son verdi.


Ligin 10.haftasında Organize Sanayi Stadında oynanan zorlu doksan dakikada rakibi karşısında iyi bir oyun sergileyen Sarı Lacivertliler aldığı 3-2'lık galibiyetle ayrılmasını bildi. Son galibiyetini ligin 6.haftasında Buğdaylıspor'u 2-1 yenerek alan Hacılar Erciyesspor ardından oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik almıştı. Esen Makina Belsinspor karşısında Hacılar Erciyesspor'u galibiyeti getiren golleri Murat Mağara (2) ve Süleyman Yasa kaydetti. Aldığı galibiyetle puanını 16'ya çıkartan Hacılar Erciyesspor zirveye yeniden ortak oldu.


Sarı-Lacivertliler ligin 11.haftasında rakibi Kayseri Yolspor ile karşı karşıya gelecek. Pazar günü oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını sürdüren Hacılar Erciyesspor'da hedef sahadan 3 puanla ayrılarak zirveye bir adım daha yaklaşmak.

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