Hacılar Erciyesspor Antalya'da kampa girdi

Grup'ta mücadele veren Hacılar Erciyesspor, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da kampa girdi.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta ilk yarıyı 23 puanla tamamlayan ve ikinci yarıda başarı çıtasını yükseltmek isteyen Hacılar Erciyesspor, çalışmalarına başladı. Antrenmanlara Kayseri'de start veren ve sonrasında Antalya'ya giden sarı lacivertliler, Belek'te kamp çalışmalarını hızlandırdı. Antrenör Tanju Alan nezaretinde çalışan Hacılar Erciyesspor 8 gün boyunca Antalya'da kampta olacak. Bu süre zarfında 3 hazırlık maçı oynamayı planlayan sarı lacivertliler sonrasında Kayseri'de devam edecek.

Hacılar Erciyesspor antrenörü Tanju Alan, bu sezon ligde kalmayı planladıklarını ifade ederek, "13 maçta 23 puan topladık. Ligde bulunduğumuz konum gayet iyi. İkinci yarıyı da başarılı bir şekilde geçirmek istiyoruz. Çalışmalarımıza Kayseri'de başladık, Antalya'da devam ediyoruz. Birkaç transfer ile gücümüze güç katacağız" dedi.