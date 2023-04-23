Hacılar Erciyesspor BAL'a devam

Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta mücadele eden Hacılar Erciyesspor, 26 haftalık lig maratonunu 44 puanla 6. sırada tamamladı. 6 yıl aradan sonra 2022-2023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Hacılar Erciyesspor, Talasgücü Belediyespor'un TFF 3. Ligine çıkması sonrası PlayOut maçı oynamadan önümüzdeki sezonda da Bölgesel Amatör Lig'de olacak. Sarı Lacivertliler bu sezon oynadığı 26 maçta, 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. 44 puan toplayan Hacılar Erciyesspor rakip filelere 43 gol atarken kalesinde 29 gol gördü ve sezonu 6.sırada tamamladı.