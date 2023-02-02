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Hacılar Erciyesspor-Bozokspor maçının günü değişti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6.

Grup'ta oynanacak olan Hacılar Erciyesspor-Yozgat Bozokspor maçının günü değişti. Futbol Federasyonu maçı Pazar gününden Cumartesi gününe aldı.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Grup'ta mücadele veren Hacılar Erciyesspor ile Yozgat Bozokspor arasında oynanacak maçın gününü değiştirdi. Ev sahibi takım Hacılar Erciyesspor'un maçını oynadığı Fevzi Mercan Stadı'nın olumsuz hava koşullarından ötürü maç gününe hazır halde olmayacağı düşüncesi ile maç gününde değişiklik yapıldı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Hacılar Erciyesspor-Yozgat Bozokspor maçının 4 Şubat Cumartesi günü oynanmasına karar verdi. Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha'da oynanacak maç, saat 14:00'te başlayacak.

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