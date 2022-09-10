Hacılar Erciyesspor evinde başlayacak

Hacılar Erciyesspor 2022-2023 sezonunun ilk maçında evinde Osmancık Belediyespor'u konuk edecek.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 6. Grup ekiplerinden Hacılar Erciyesspor yeni sezondan umutlu. Yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de sürdüren sarı lacivertliler sezona iyi bir giriş yapmayı planlıyor. Sezona evinde ve seyircisi önünde oynayacağı maçla başlayacak olan Hacılar Erciyesspor, Pazar günü çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. Sarı lacivertliler 9.haftada Yozgat 1959 FK ve 10.haftada Eskil Belediyespor maçlarını evinde oynayacak.

Hacılar Erciyesspor'un ilk yarı fikstürü şu şekilde;

1.Hafta Hacılar Erciyesspor-Osmancık Belediyespor

2.Hafta Yozgat Bld. Bozokspor-Hacılar Erciyesspor

3.Hafta Hacılar Erciyesspor-Develispor

4.Hafta Mucurgücüspor-Hacılar Erciyesspor

5.Hafta Hacılar Erciyesspor-Başkent Şafakspor

6.Hafta Ankara T.K.İ-Hacılar Erciyesspor

7.Hafta Hacılar Erciyesspor-Suvermez Kapadokyaspor

8.Hafta Talasgücü Belediyespor-Hacılar Erciyesspor

9.Hafta Hacılar Erciyesspor-Yozgat 1959 FK

10.Hafta Hacılar Erciyesspor-Eskil Belediyespor

11.Hafta Niğde Belediyespor-Hacılar Erciyesspor

12.Hafta Hacılar Erciyesspor-Sincan Belediyespor

13.Hafta Kırıkkale Yahşihanspor-Hacılar Erciyesspor