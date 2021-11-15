Hacılar Erciyesspor ile OSB Atletikspor berabere kaldı

haftasında Hacılar Erciyesspor ile OSB Atletikspor karşı karşıya geldi. Hacılar Fevzi Mercan Stadı'nda oynanan zorlu doksan dakikada ilk yarı 0-0 tamamlanırken ikinci yarıda karşılıklı atılan goller ile 1-1 tamamlandı. İki takımda ligin 3.haftasını 1'er puanla kapattı.

Stat: Hacılar- Fevzi Mercan Stadı

Hakemler: Burak Altınel ** Erkan Kırçıl ** Muhammed Emin Çolak **

Hacılar Erciyesspor: Gürsel Can Koçer, Ebubekir Baydilli, (Kasım Alıcı dk 46) Ömer Gün, ( Uğur Taşpınar dk 65), Yunus Öztürk, Hüseyin Öz, Tolgahan Alan, ( Dk. 55 Mehmet Tatlı dk 55), Safa Fırat, Ali Avcı, Burak Türkmen, Yusuf Karaboğa, Murat Mağara

OSB Atletikspor: Ersin İptaş, Yiğit Başaran Hava, (Muhammet Yasin Bilir dk 52) A.Samet Şimşek, Emre Karakaya, Yusuf Aydoğdu, Emre Tunahan Gürbüz, Emre Ulu, Yusuf Karamanoğulları, Doğukan Kılıç, (Eray Lafçı dk 78) Yusuf Aydoslu, (Furkan Batar dk 68), Ömer Yıldız

Goller: Kasım Alıcı dk 68 ( Hacılar Erciyesspor) Emre Tunahan Gürbüz dk 60 (penaltı) (OSB Atletikspor)