Hacılar Erciyesspor ilk yarıda 23 puan topladı

Grupta mücadele eden Hacılar Erciyesspor, ligin ilk yarısını 23 puanla 6. sırada tamamladı.

2022-2023 futbol sezonu Bölgesel Amatör Lig maçları 2 Ekim 2022 tarihinde başlarken 25 Aralık Pazar günü tarihinde oynanan maçlar ile ligin ilk yarısı tamamlandı. İlk yarısı tamamlanan Bölgesel Amatör Ligde Kayseri ekibi Hacılar Erciyesspor oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 23 puan topladı. Ligin ilk yarısını başarılı bir şekilde tamamlayan sarı lacivertliler ligin ikinci yarısında umutlu. Talasgücü Belediyespor ve Suvermez Kapadokyaspor'a mağlup olan Hacılar Erciyesspor 13 maçta 17 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü.

Hacılar Erciyesspor'un ligin ilk yarıda oynadığı maçlar;

1.Hafta Hacılar Erciyesspor 2-1 Osmancık Belediyespor

2.Hafta Yozgat Belediyesi Bozokspor 1-1 Hacılar Erciyesspor

3.Hafta Hacılar Erciyesspor 1-1 Develigücü

4.Hafta Mucurgücü 0-2 Hacılar Erciyesspor

5.Hafta Hacılar Erciyesspor 1-1 Başkent Şafakspor

6.Hafta Ankara T.K.İ. 0-0 Hacılar Erciyesspor

7.Hafta Hacılar Erciyesspor 1-1 Suvermez Kapadokyaspor

8.Hafta Talasgücü Belediyespor 2-1 Hacılar Erciyesspor

9.Hafta Hacılar Erciyesspor 1-0 Yozgat 1959 FK

10.Hafta Hacılar Erciyesspor 1-2 Eskil Belediyespor

11.Hafta Niğde Belediyespor 0-1 Hacılar Erciyesspor

12.Hafta Hacılar Erciyesspor 2-0 Sincan Belediyespor

13.Hafta Kırıkkale Yahşihanspor 2-3 Hacılar Erciyesspor