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Hacılar Erciyesspor kayıpsız devam ediyor

Mehmet Özet Süper Amatör Küme’de oynadığı iki maçı da farklı sonuçlarla kazanarak zirveye kurulan Hacılar Erciyesspor inançlı.

Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de oynadığı iki maçı da farklı sonuçlarla kazanarak zirveye kurulan Hacılar Erciyesspor inançlı.


Ligin ilk maçında Kayseri Demirspor'u 2-0 mağlup ederek sezon galibiyetle başlayan sarı lacivertliler hafta sonu deplasmanda oynadığı maçta Özvatan Gençlikspor'u 5-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Yoluna kayıpsız devam eden Hacılar Erciyesspor ligin 3. haftasında Kayser Sağlıkspor ile karşı karşıya gelecek. Transfer sezonunda akıllı bir transfer politikası izlediklerini belirten Hacılar Erciyesspor antrenörü Tanju Alan, "Güçlü bir kadro oluşturduk. Yaptığımız çalışmalarla lige eksiksiz girmesini bildiğimizi Demirspor ve deplasmanda oynadığımız Özvatan Gençlikspor'u farklı sonuçlarla geçerek kanıtladık. Galibiyet serimizi sürdürerek zirvedeki yerimizi sağlamlaştırmak amacındayız” diye konuştu.

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