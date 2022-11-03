Hacılar Erciyesspor ve Talasgücü Belediyespor yenilgi görmedi

Grup'ta mücadele eden Kayseri temsilcisi Hacılar Erciyesspor ve Talasgücü Belediyespor, yenilgi yüzü görmedi.

Sincan Belediyespor'un 12 puan ile lider olarak mücadele verdiği BAL Ligi 6. Grup'ta 2 takım dışında tüm ekipler yenilgi ile tanıştı. Grupta ikinci sırada mücadele eden Kayseri temsilcisi Talasgücü Belediyespor ile 6. sırada yer alan Hacılar Erciyes Gençlik ve Spor Kulübü, geride kalan 5 haftada yenilgi yüzü görmedi.

2 Kayseri temsilcisinden Talasgücü Belediyespor 3 galibiyet 2 beraberlik alırken, Hacılar Erciyesspor ise 1 galibiyet 3 beraberlik ile yoluna devam ediyor. Kayseri temsilcilerinden Hacılar Erciyesspor 3 beraberlik ile grupta en fazla berabere kalan 2 takımdan birisi oldu. Grupta 3 beraberliği olan bir diğer takım yine Kayseri temsilcisi Develigücüspor oldu.

Ligin 6. haftasında Talasgücü Belediyespor, evinde Eskil Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Hacılar Erciyesspor ise Ankara T.K.İ. ile deplasmanda karşılaşacak.