Hacılar Erciyesspor yeni stadında ilk antrenmanını yaptı

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Hacılar Erciyesspor, geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Hacı Fevzi Mercan Stadı'nda ilk antrenmanını yaparak sezonu açtı.

Bu sezon Süper Amatör Küme'de şampiyonluk hedefi koyan Hacılar Erciyesspor, yeni sezonu açarak ilk antrenmanını yaptı. Yapımı tamamlanan ve geçtiğimiz günlerde resmi açılış töreni yapılan Havı Fevzi Mercan Stadı'nda yapılan antrenman Hacılar ilçesinin takımının bu sahada yaptığı ilk antrenman olarak kayıtlara geçti. Teknik Direktör Tanju Alan nezaretinde yapılan ve oyuncuların tam kadro olarak katıldığı çalışmayı Kulüp Futbol Şube Sorumlusu Halit Aysu da izledi.

İdman sonrası açıklama yapan Teknik Direktör Tanju Alan; “Yeni stadımızda ilk idmanımızı gerçekleştirdik. Gerçekten çok güzel bir stat oldu. Bize bu şartları sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Bizde tesis olarak üst seviyeye çıkmış olduk. Şimdi bize de büyük hedefler koymak düşüyor. Bu sezon Süper Amatör Küme'de şampiyon olarak yeniden ismimizi Bölgesel Amatör Lig'e yazdırmak istiyoruz” diye konuştu.