Hacılar Erciyesspor'a ceza

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Hacılar Erciyesspor'a, Amatör Futbol Disiplin Kurulu tarafından para cezası verildi.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele veren Hacılar Erciyesspor, ligin 24. haftasında oynadığı Eskil Belediyespor maçında görülen sarı kart ve kırmızı kart nedeniyle para cezası aldı.

Amatör Futbol Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada, “Hacılar Erciyesspor hakkında, 01.04.2023 tarihinde oynanan Bölgesel Amatör Lig Eskil Belediye Spor - Hacılar Erciyesspor müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı davranışta bulunmaktan Futbol Disiplin Talimatı'nın 40/1-a maddesinin takdiren ve kıyasen uygulanması yoluyla her bir sarı kart için 400 TL ve her bir kırmızı kart için 600 TL olmak üzere toplam 2600 TL para cezası verilmesine karar verilmiştir” denildi.