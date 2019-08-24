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Hacılar Erciyesspor'da iki imza birden

Hacılar Erciyesspor, yeni sezon öncesi kadrosuna 2 takviye yaptı.


Mehmet Özet Süper Amatör Küme ekiplerinden Hacılar Erciyesspor dış transferde kadrosuna Muhammed Akçiçek ve onur Yurt'u transfer etti. Sarı-Lacivertliler İstikbal Mobilya Kayserispor alt yapısında forma giyen 2000 doğumlu orta saha oyuncusu Muhammed Akçiçek ve Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden 1970 Hisarspor forması giyen 1999 doğumlu oyuncu Onur Yurt ile her konuda anlaşma sağladı.


Yeni sezonda Hacılar Erciyesspor forması giyecek olan Muhammed Akçiçek ve Onur Yurt takımla birlikte çalışmalara başladılar.

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