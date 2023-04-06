Hacılar Erciyesspor'da keyifler yerinde

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup maçında sahasında Niğde Belediyespor'u 2-1 mağlup eden Hacılar Erciyesspor'da kaptan Mehmet Tatlı ve forvet Süleyman Yasa, galibiyeti yorumladı. Kaptan Mehmet Tatlı, hayati önem taşıyan müsabakadan galibiyetle ayrılmanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi. Her zaman saha içerisinde işlerini yapmaya çalıştıklarını söyleyen Mehmet, "Sahada işini yapmayan insanlara benden selam olsun" cümlesi kurdu.

Maçın son dakikası içerisinde attığı golle takımına galibiyeti getiren isim olan Süleyman Yasa da, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Bu maçta da gol attığım için ayrıca mutluyum. Bunu aileme hediye ediyorum" dedi.