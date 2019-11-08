Hacılar Erciyesspor'u zirveye taşıyacağız

Özdoğan, önümüzdeki günlerde futbolculara yeni müjdelerinin olacağını kaydetti.

Hacılar Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen yemeğe Başkan Özdoğan, Hacılar Erciyesspor yöneticileri, antrenörleri ve sarı lacivertli futbolcular katıldı.

Mehmet Özet Süper Amatör Küme de mücadele eden Hacılar Erciyessporlu futbolcuların 7 maçta aldığı 4 galibiyet ve 3 yenilgiyi değerlendiren futbol Şube Sorumlusu Halit Aysu futbolculara hitaben yaptığı konuşmada, “İstediğimiz yerde olamasak da mücadele etmeye devam ediyoruz. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Ama biz bu birliğimizi beraberliğimizi pekiştirmek daha iyi yerlere götürmek, daha iyi sonuçlar alma adına Sayın Belediye Başkanım Bilal Özdoğan Bey'in şimdiye kadar vermiş olduğu desteklerden dolayı bir kere daha teşekkür ediyorum. Memleketimizi, takımımızı daha iyi temsil etmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Daha sonra söz alan ve kurumsallık adına geçtiğimiz yıllara göre daha ciddi adımların atıldığını söyleyen Başkan Özdoğan, “İnşallah ilerleyen günlerde başka müjdelerimizde olacak. İlçede yıllardır eksikliğini hissettiğimiz sporla ilgili kulüplerle ilgili birtakım şeyler vardı ama bu algıyı da kırdık. Daha anlamlı daha dokunur daha bilinçli işler yapmak zorundayız. 7 maçta 4 galibiyet bizim ölçümüzdeki bir kulüp için iyi bir sonuç. Aslında gönül ister ki 7 de 7 olsun. Mağlubiyetten dersimizi alacağız. Birliği beraberliği daim edeceğiz. Eksikler var ama eksikleri hep beraber gidereceğiz. İnşallah statla beraber etkinliklerde daha değişik bir hale gelir. İlçede bir seyirci kitlesi oluştururuz. Bununla beraber de kenetlenmede sahip çıkmada daha üst seviyeye gelir.Ben bugüne kadar ki gerçek emeklerinizden dolayı ciddi gayretlerinizden dolayı teşekkür ederim.” dedi.

Konuşmaların ardından futbolcular Başkan Özdoğan'a kendilerine ve kulübe verdiği destek için teşekkür ettiler.