Hacılar Erciyesspor'un hedefi 6 puan

Grup'ta mücadele eden Hacılar Erciyesspor, kalan 3 maçından 6 puan çıkarıp kümede kalmayı garantilemek istiyor.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Hacılar Erciyesspor, kalan 3 maçından ikisini kazanmak hedefinde. Kayseri'nin diğer ekibi Develigücü ile arasında 4 puan fark bulunan Hacılar Erciyesspor, kalan 3 maçından ikisini kazandığı takdirde hedefine matematiksel olarak ulaşmış olacak.

Hacılar Erciyesspor Genel Sekreteri Yasin Mutlu, “Yıllar sonra mücadele ettiğimiz Bölgesel Amatör Lig'de daha üst sıraları hedefliyorduk. Ancak hesapta olmayan puan kayıpları neticesinde geldiğimiz noktada hedefimiz değişti. Şu an için Develigücü'nün üzerinde ligi tamamlayıp önümüzdeki sezon için yine BAL'da yer almak istiyoruz. Kalan 3 maçımızdan gerekli puanları toplayıp bunu da başaracağımıza inanıyoruz” dedi.

38 puanı bulunan sarı lacivertli ekip, Niğde Belediyespor ve Yahşihanspor ile sahasında Sincan Belediyespor ile deplasmanda karşılaşarak sezonu tamamlayacak.