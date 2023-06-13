Hacılar Erciyes'te Altındağ dönemi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Hacılar Erciyesspor, yeni sezonda antrenör Emin Altındağ'a emanet edildi.

Geride kalan sezon Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele veren Hacılar Erciyesspor'da önceki gün istifa eden antrenör Tanju Alan'ın yerine Emin Altındağ getirildi. Geçen sezon Tanju Alan'ın ekibinde yer alan Emin Altındağ, 2023-2024 sezonunda teknik sorumlu olarak takımın başında yer alacak.

Hacılar Erciyesspor yöneticileri ile görüşüp teklifi kabul eden Emin Altındağ, yeni sezonda sarı lacivertli takımı başarıya taşıyabilmenin gayreti içerisinde olacak.