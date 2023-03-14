Hacılar Erciyes'te kaleci Osman Kuş uyarıldı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Hacılar Erciyesspor'da kaleci Osman Kuş, performansından ötürü uyarıldı.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele veren Hacılar Erciyesspor'un son oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı Mucurgücü maçı tartışmaları da beraberinde getirdi. Özellikle kaleci Osman Kuş'un sergilediği performans ve yediği goller geçer not alamadı.

Hacılar Erciyesspor yönetim ve teknik heyeti, tecrübeli kaleci ile görüşerek uyarıda bulundu. Osman'ın müsabakalara daha fazla konsantre çıkmasını istenirken, sarı lacivertli taraftarlar yenilen gollerden ötürü kaleci Osman'ı eleştiri yağmuruna tutuldu.