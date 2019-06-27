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Hacılar güzelleşiyor

Hacılar Belediyesi ilçe genelinde park, bahçe, cadde ve sokaklarda düzenli şekilde gerçekleştirdiği çim biçme ve yabani ot temizleme çalışmalarını aralıksız şekilde sürüyor.


Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler park, cadde ve sokaklarda yabani otların temizliğinin yapılmasının ardından ilaçlama çalışması yapıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; "İlçemiz genelinde park ve bahçelerimizde çim biçme, cadde ve sokaklarımızda görüntü kirliliği oluşturması açısından yabani ot temizleme çalışmaları yapıyoruz. Ardından yabani otların yeniden büyümesini önlemek içinde ilaçlama çalışması yapıyoruz. Bizler düzenli şekilde kontrol ve temizlik yaparken vatandaşlarımızdan çöplerini ilgili kova ve konteynırlarımıza atmasını rica ediyoruz” dedi.

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