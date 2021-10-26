Hacılar kentsel dönüşümde 152 dairenin daha temeli atılıyor

etap kapsamında, 4 bloğun daha temeli atılacak. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yapımı tamamlanan 80 dairenin de hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

Hacılar'ın vizyon projesi olan kentsel dönüşüm projesi hız kesmeden devam ediyor. 152 dairelik 2. etap 4 bloğun daha temelini atacaklarını söyleyen Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, yapımı tamamlanan 90 metrekarelik 80 dairenin de hak sahiplerine teslim edileceğini ifade ederek şöyle konuştu:

“İlçemizde diğer işlerimiz olduğu gibi kentsel dönüşüm projemiz de hız kesmeden devam ediyor. Birinci etap da bulunan 90 metrekarelik 5'inci bloğumuzun anahtar teslimini yapacağız. İnşallah yakın bir zamanda bu 80 dairemizi hemşerilerimize teslim edeceğiz. Diğer taraftan projemizin 2. etabında bulunan toplamda 152 dairelik 4 bloğun da temelini atacağız. Teslim edeceğimiz ve yapacağımız konutlar şimdiden ailelerimize hayırlı uğurlu olsun.”