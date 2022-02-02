Hacılar kitapçığı yayında

Bilal Özdoğan göreve geldikleri bin günlük süreci “Projeler ve Hizmetlerle Altın Çağını Yaşayan Hacılar” isimli kitapçıkla tanıtımını yaptıklarını söyledi. Özdoğan, bin günlük çalışma sürecindeki faaliyetleri oluşturdukları kitapçıkla detaylı bir şekilde paylaşıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Ak Partili belediyelerimizin tamamında 11 başlıkta özetlenen ilkeler ve hassasiyetler çerçevesinde hizmet sunmaya devam edeceğiz” düsturuyla çıkılan yolda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Bilal Özdoğan, bin günlük çalışmalarını çıkarttıkları kitapçıkla özetledi. Bir çok yapılan proje ve çalışmaların detaylı bir şekilde yer aldığı kitapçıkta, başta vizyon proje olarak adlandırılan Kentsel Dönüşüm Projesi olmak üzere Hacılar Erciyes yolu, Fevzi Mercan Stadyumu, 15 Temmuz Şehitler Parkı, Kızıltepe Millet Bahçesi, Ören Dere Kanalı, Halit Özkaya Kütüphanesi, Hisarcık Yolu, Ülfet Murat Özdemir Aile Sağlığı Merkezi, Ali Atay Şaşoğlu Ortaokulu, Hürmetçi Manda Sütü İşleme Tesisi, Mehmet Özer Çocuk Kütüphanesi gibi bir çok projenin yanı sıra alt yapı çalışmaları, araç parkuru, yol yapım çalışmaları, sosyal alanlar, imar uygulamaları ve revizyon çalışmalarının yer aldığı bir çok çalışma yer alıyor.

Bilal Özdoğan, “Göreve geldiğimiz günden itibaren Hacılarımıza ve çok kıymetli hemşerilerimize en iyi hizmetleri kazandırmak için ekibimizle birlikte yoğun mesai harcayarak çalışmaya devam ediyoruz. Güzel ilçemiz Hacılarımızın gelişimi ve cazibe merkezi olması adına devletimiz ve milletimizle el ele vererek gece gündüz çalışıyoruz. Halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek adına başta Ak Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Özhaseki ve Ak parti Grup Başkanvekilimiz Mustafa Elitaş olmak üzere Bakanlarımız, Milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ile hayırseverlerimizden aldığımız desteklerle birçok proje gerçekleştirdik. ‘Aşk ile çalışan yorulmaz' düsturu ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Devletimizle hayırseverlerimizle ve halkımızla uyum içinde Anadolu'nun güzide ilçesi Hacılarımız için durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar yaptığımız ve yapacağımız çalışmaların çok değerli halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.