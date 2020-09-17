Hacılar Kızıltepe Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

İhaleye Yazı İşleri Müdürü Ahmet Hökelek başkanlık etti.

Hacılar Belediyesi tarafından planlama ve proje çalışmaları tamamlanan, Kayseri ve Erciyes manzarasına hakim, Kızıltepe Mevki'nde 70 dönümlük alanda yapılacak olan ve vatandaşların aileleri ile birlikte piknik yapabilecekleri ve dinlenebilecekleri Millet Bahçesi'nin birinci etap yapım ihalesi belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. İhaleye 7 firma katıldı.

Yaklaşık maliyeti 1 Milyon 335 Bin 446 TL olan ihaleye katılan firmaların verdiği teklifler şu şekilde;

“Ahmet Erol - Ebiçoğlu Ortak Girişimi 1 milyon 158 bin 400 bin TL, Ahmet Taşkıner - Antaş İnşaat 1 milyon 52 bin 500 TL, Portaş İmar A.Ş. 1 milyon 62 bin 500 TL, Mehmet Şahinoğulları İnşaat 1 milyon 191 bin 500 TL, Çeliksa Mühendislik 1 milyon 52 bin 500 TL, Öner İnşaat 1 milyon 189 bin TL, Polat Nur İnş. - Fatih İnş. 1 milyon 178 bin TL.

7 firmanın katıldığı Hacılar Kızıltepe Millet Bahçesi 1'inci etap yapım ihalesini değerlendiren ve ihale sonucunun komisyonunun incelemesinin ardından açıklanacağını belirten Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan yaptığı açıklamada, “Etap etap ayırdığımız ihalede birinci etabın ihalesini yapmış bulunuyoruz. Bu etapta harcanacak bedelin tamamı Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın hibe desteği ile karşılanacak. Bu süreçte bizlere desteğini esirgemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Özhaseki'ye ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ediyorum. Yapılacak millet bahçesinin ilçemize, ilimize hayırlı olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.” İfadelerinde yer verdi.