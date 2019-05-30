Hacılar Tema, Arılara Dikkat Çekti

TEMA Vakfı, Balparmak ve Millî Eğitim Bakanlığı “Arı Varsa Yarınlar Var” projesi kapsamında Hacılar İstiklal İlkokulu'nda düzenlenen programa Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yunus Özsarı, Tema Kayseri İl Temsilcisi Abdulkadir Dağlı, Tema İlçe Temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda bir konuşma yapan ve hayata geçirecekleri projelerden birisinin de “Bal Ormanı Projesi” olduğunu söyleyen Başkan Özdoğan, “Bal ormanı tabi ki hem keyif bağcılığı hem ticari bağcılık bizim projemizin temelinde bu var. Bal ormanının olabilmesi için, arıların rahat bir yaşam sürmesi için değişik ağaç çeşitlerinin dikilmesi ve yaşatılmasının gerektiğini görüyoruz. Bu sayede ekolojik dengeye ciddi bir katkımız da olacaktır. Arılar bir çay kaşığının ucundaki bal için 240 kilometre yol yapıyorlar. Anneleriniz, babalarınız oğlum şu kaşığı da al kızım şu kaşığı da al diyorlar ya onu yapmak için arı ne emekler veriyor. Bu Cenab-ı Allah'ın bir lütfu tabi. İnsanoğlu olarak bizlerin de bu doğaya zarar vermek yerine katkı sağlamamız gerekiyor. Ben bu vesile ile de Tema Vakfının değerli yöneticilerine, il temsilcisi, ilçe temsilcisine kadar gönül veren arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Duyarlılık anlamında çok önemli işler yapıyorsunuz. Biz de Tema Vakfı'yla birlikte olmaktan büyük keyif alıyoruz. Birlikte inşallah birçok projeyi de hayata geçireceğiz” dedi.

Arıların doğa ve insan için önemi, ekosisteme katkıları ve arıları korumak için neler yapılabileceği ile ilgili çeşitli soruların sorulduğu ve bu soruların cevaplarının eğlenceli bir şekilde bulunmasının sağlandığı programda Erciyes Üniversitesi Genç Tema Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Hamalosmanoğlu tarafından öğrencilere ve katılımcılara bir sunum gerçekleştirildi.