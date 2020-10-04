Hacılar'a modern aile sağlığı merkezi

Hacılar Belediyesi tarafından ilçenin modernleşmesi adına yürütülen önemli projelerden olan Ülfet-Murat Özdemir Aile Sağlığı Merkezi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Arsası Hacılar Belediyesince tahsis edilen ve hayırsever Özdemir Ailesi tarafından yaptırılan Ülfet- Murat Özdemir Aile Sağlığı Merkezi'nin temel atma törenine, Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ak Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, Belediye Meclis Üyeleri, Özdemir Ailesi ve vatandaşlar katıldı. 950 metrekarelik bir alanda 24 saat hizmet verecek ve yaklaşık 4 milyon liraya mal olacak olan Aile Sağlığı Merkezi'nin temel atma töreninde, kurban kesimi ve İlçe Müftüsü Yusuf Ay tarafından dua edildi.

Törende bir konuşma yapan Özdemir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Özdemir, “Rahmetli anne ve babalarının ismini bu güzel ilçede yaşatmak amacıyla bu tesisi yaptıklarını söyledi. Özdemir, “Kardeşlerimiz ile birlikte Özdemir ailesi olarak çok kıymetli Belediye Başkanımız Bilal Özdoğan ile istişare ettik. Allah razı olsun istişare neticesinde Sayın Başkanımız bize 24 saat çalışacak aile sağlık merkezine ihtiyacımız var dedi. İnşallah Rabbim kısmet ederse sizlerin de duaları ile sağlıkla, sıhhatle bu eseri bitirmeyi nasip etsin. Sayın Kaymakamım ve Belediye başkanıma da kardeşlerim adına söz veriyorum. Bu eser tek olmayacak. Biz bu topraklar da büyüdük. Onun için Hacılarımız için ne gerekiyorsa Özdemir ailesi olarak yapmaya hazırız” dedi.