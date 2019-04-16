Hacılar'da 18 derslikli Ortaokul Protokolü İmzalandı

Hacılar Kentsel Dönüşüm Projesi alanına yaptırılacak olan 18 derslikli ortaokul için Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Hayırsever iş adamı Ali Şaşoğlu tarafından protokol imzalandı. Kentsel Dönüşüm Projesinde önemli bir yere sahip olan ortaokulun 2020 yılında eğitim öğretime başlaması planlanıyor.

Hayırsever Ali Şaşoğlu imza töreninde yaptığı konuşmada, “Hacılar'a hayır yapmaktan, biz zevk alıyoruz. Eğer Cenab-ı Allah'ta emir verir de müsaade ederse hayatım daha devam ederse daha da iyilerini daha da büyüklerini yaptırmayı düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Hacılar ilçesinde yapılacak olan ortaokulun yapımını üstlenen Hayırsever Ali Şaşoğlu'na teşekkür eden Başkan Özdoğan ise, “Bugün güzel ve hayırlı bir protokol için buradayız. İlçemizin değerli hayırseveri değerli büyüğümüz Ali Şaşoğlu amcamızın kentsel dönüşüm alanı içerisinde yaptıracağı 18 derslikli ortaokulumuzun protokolünü imzalamak üzere bir araya geldik. Ben bu güzel hayrı için Ali Şaşoğlu amcamıza çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Kentsel Dönüşüm alanı içerisinde eskilerin yerine yenisini yapacağımız inşaatların arasına birde böyle güzel bir ortaokulu kazandırmış olacağız. Kendisi sağ olsun bu konuda bize her türlü maddi, manevi desteği verdi. Bunu da büyük bir keyifle, büyük bir özveriyle yapıyor. İlçemize yaptığı daha önceki okullarımız, camilerimiz için de kendisine çok teşekkür ediyorum. İnşallah Rabbim birine bin versin, Allah hayrını kabul etsin. Kazasız belasız inşaatımız olsun inşallah. Şaşoğlu amcamız bu protokolden hemen sonra kepçenin girmesini istiyor. Mimari işlerini tamamladı. İnşallah bir an önce de kepçemiz girecek. Gerekli çalışmalar başlayacak. Kazasız belasız bu okulumuzu ilçemize kazandırmış olacak. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Allah hayırlı mübarek etsin. İnşallah Rabbim sağlıklı sıhhatli ömürler versin.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 18 derslikli okulun protokolü imza altına alındı.