Hacılar'da 2021'in ilk meclis toplantısı yapıldı

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden 2021 yılının ilk meclis toplantısını yaptı.

Hacılar Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ve 11 asıl 1 ek gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya Başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 2021 yılının tüm ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunarak “İnşallah yeni yıl yatırımlar ve atılımlar yılı olarak tarihe not edilir” diyerek şöyle konuştu.

“Geride bıraktığımız yılda yaşadığımız pandemi olayı bizleri olumsuz etkiledi. İnşallah bahar ayıyla birlikte yerli aşımızın uygulanacağı bir yıl olur. Bu noktada maskelerden kurtulacağımız ve sosyal hayata kaldığımız yerden devam edeceğimiz bir yıl olmasını temenni ediyorum.” 2020 yılını pandemiye rağmen dolu dolu geçtiğini belirten Başkan Özdoğan, 2020 yılında ilçeye tüm hizmetleri layıkıyla yapmaya çalıştıklarını söyledi. Başkan Özdoğan 2020 yılında yapılan 10 meclis toplantısında tüm kararların oy birliğiyle alındığını hatırlatarak "Bu yılda inşallah asfalt, parke, park bahçe, kentsel dönüşüm hizmetleriyle ilgili ne varsa ilçemize kazandırmak için tüm ekibimizle birlikte var gücümüzle çalışacağız." dedi.

Daha sonra meclis gündem maddelerine geçildi. Toplantıda denetim komisyonu üye seçimi, uzman kişi ve gün sayısının belirlenmesi için oylama yapıldı. Yapılan oylama da Yusuf Özkaya, Yusuf Hakan Özdemir ve Mustafa Gürbüz kapalı oylama usulü ile üyeliklere seçildi.

Diğer maddelerde yer alan meclis toplantısının her ayın ilk pazartesi günü yapılması, Bilgiye erişim bedelinin belirlenmesi, Maktu mesai ücretinin 2021 yılı merkezi bütçe kanununda yayınlanan aylık maktu çalışma ücretine istinaden ödenmesine görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

Bir diğer gündem maddesi olan mülkiyeti hisse oranında Hacılar Belediyesi'ne ait taşınmazların satışı için encümene yetki verilmesi konusu da oy birliğiyle kabul edildi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.