Hacılar'da 23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla Kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Hacılar Yunus Çepken İlkokulu'nda kutlandı.

Okul spor salonunda gerçekleştirilen kutlama etkinliğine Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Erdoğan, okul ve kurum müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Erdoğan, programa katılan öğrencileri tek tek selamlayarak onlara başarılar diledi. Programın açılış konuşmasını yapan Yunus Çepken İlkokul Müdürü Hasan Güçlü; “Bugünün gençleri yetişkinleri dünün çocuklarıdır. Çocuklar, çocuklarımız geleceğimiz umudumuz onlar ki bambaşka dünyalar oluşturur. Hayalleriyle aydınlık yarınlarımızın tek güvencesi milli şuurla yetişen Türk çocuklarıdır. Bu vesile ile tüm çocuklarımızın 23 Nisan Bayramı'nı kutluyorum” dedi. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'da İstiklal Marşı'nı gür bir sesle okuyan çocuklara; “Geleceğe olan umudumuz sizler sayesinde hep diri ve taze, gelecekte inşallah bu makamlara sizler geleceksiniz. 103 yıl önce kurulan meclisimiz bugün milletimizin iradesini açıkça ortaya koymuştur ve koymaya da devam edecektir. İnşallah aydınlık Türkiye'de güzel yarınlarda siz değerli öğrencelerimizi görmek istiyoruz” dedi. Konuşmaların ardından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu. Daha sonra minik öğrencilerin hazırladığı çeşitli oyun ve gösteriler davetlilerce beğeniyle izlendi.

Program sonunda Başkan Özdoğan minik çocukları tebrik ederek, yarışmalarda dereceye girenlere hediyelerini verdi.