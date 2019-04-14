Hacılar'da Bilim Günleri Ödül Töreni düzenlendi

Hacılar'da Bilimkent Projesi kapsamında düzenlenen Bilim Günleri etkinliğinin ardından projede görev alan öğrenciler ödüllendirildi.

Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Daire Müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye gelerek programın açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yunus Özsarı, “Eğitim sadece sınıfta ve okulda olmayıp, sadece öğretmenin anlatması ve öğrencilerin de dinlemesinden ibaret değildir. Bu yapılan programlarda eğitim öğretim hayatımıza büyük katkılar sağlamaktadır. Hacılar Kaymakamlığı olarak yürütülen Bilim Kent Projesi çerçevesinde yapılan Bilim Günleri etkinliğini üç gün boyunca gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz konularına çok güzel hazırlanmışlar ve çok güzel sunumlar yaptılar. Eminim ki dinleyen öğrencilerde de yeni ufuklar açmışlardır. Bizlerde onların sunumlarının karşısında etkilendik ve mutlu olduk.” Şeklinde konuştu.

Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen yaptığı konuşmada, “Bilim Kent Projesi kapsamında düzenlenen Bilim Günleri üç gün süreyle ilkokul, ortaokul ve liselerimizin öğrencileri tarafından icra edildi. Bundan büyük memnuniyet duyduğumu ve çok beğendiğimi belirtmek istiyorum. Tabi sadece bilimsel nitelikli bir sunum yapmak, ders anlatır gibi sunum yapmak ve burada öğrenci arkadaşlarımızı, dinleyici arkadaşlarımızı bilgilendirmenin yanında aslında sunum yapan öğrencilerimizin bir defa özgüvenlerinin geliştiğini tespit ettik. İkincisi ifade kabiliyetlerinin geliştiğini tespit ettik. Çünkü uzun bir çalışma maratonundan sonra sunumlarını yaptılar. Kendi özgüvenlerinin geliştiklerini gördük. İnşallah bu sene 40 öğrenci için bu sunum planlandı. Gelecek yılda bir 40 öğrencimizin yine bu niteliklerinin geliştiği fark edeceğiz inşallah.”dedi.

Programda Hacılar Kaymakamlığı Bilim Kent Projesi kapsamında düzenlenen Bilim günlerinde görev alan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine başarı belgeli verildi.

Bilim Günleri ödül töreninin ardından Kaymakam Haluk Sezen, Başkan Özdoğan ve protokol üyeleri tarafından Hacılar Feyyaz Mercan İlkokulu Lego Atölyesi'nin açılışı yapıldı.