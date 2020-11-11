Hacılar'da bin 100 fidan toprakla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde geçen yıl başlatılan “Milli Ağaçlandırma Günü” kapsamında “Geleceğe Nefes” fidan dikme etkinliği kapsamında, Hacılar Ortaseki mevki bölgesinde bin 100 fidan toprakla buluştu. Etkinlikte konuşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “Yakanlara inat, biz ağaç sayımızı arttıracağız, bu vatan bizim” dedi.

Tüm Türkiye'de 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan 83 milyon fidanın toprakla buluşturulması etkinliğine Hacılar belediyesi ve Hacılar kaymakamlığı da Ortaseki mevkii ve aynı zamanda Hacılar Belediyesi bal ormanı proje sahası bölgesinde fidan dikerek destek verdi. Etkinliğe Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe protokolü ve ilçede eğitim gören öğrenciler katıldı.

Ağaç dikiminin ardından açıklama yapan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak geleceğe nefes kampanyasında 83 milyon fidanı toprakla buluşturuyoruz" diyerek şöyle konuştu: "Bizlerde Hacılar ilçesinde kaymakamlığımız ve öğrencilerimizle birlikte fidanları toprakla buluşturduk. Burası özel bir mekan, bu alanda ilerde oluşturacağımız bal ormanlarına da bir nevi hazırlık yapıyoruz. İlçemizin her geçen gün yeşillenmesi, yeşilinin daha da artması, ağaç sayımızın nefes almayı daha da kolaylaştırdığı bir ilçe olması adına da tüm çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi.

Başkan Özdoğan emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Orman her şeydir, yakanlara inat biz ağaç sayımızı artıracağız bu vatan bizim” dedi. Başkan Özdoğan ayrıca ilçede ağaçlandırma faaliyetlerinin hızlı bir şekilde devam ettiğini hatırlatarak "Yıllık 25 bin ağacı ilçemizde toprakla buluşturuyoruz. Son zamanlarda Ortaseki alanımızda hem doğa yürüyüşü rotası ve fotoğraf severler için güzel manzaralar bulunmaktadır" diyerek tüm Kayseri halkını bölgeyi görmeye davet etti.

Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen'de geçen yıl 11 Kasım da ilkini gerçekleştirdiğimiz etkinliğin bu yıl ikincisini gerçekleştirmekten dolayı mutluyuz diyerek ağaç dikme etkinliğinin önümüzdeki günlerde de süreceğini belirtti.

Açıklamaların ardından tüm protokol ve öğrenciler ağaç dikimini gerçekleştirdi.