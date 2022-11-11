Hacılar'da bin 111 Fidan Toprakla Buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde geçtiğimiz yıllarda başlatılan 'Milli Ağaçlandırma Günü' çerçevesinde 'Geleceğe Nefes' fidan dikme etkinliği, Hacılar İlçe jandarma Komutanlığı bahçesinde bin 111 fidan toprakla buluştu.

Etkinliğe Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, ilçe protokolü ve Baki Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri katıldı. Etkinlikte arazi içerisine öğrencilerle birlikte ağaç diken protokol daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan; "Geçtiğimiz yıllarda binlerce ağacı toprakla buluşturduk. Bu yılda bin 111 fidanın dikimini yaptık. İnşallah daha yeşil bir Hacılar daha yeşil bir Kayseri ve Türkiye'miz için bizlerde yerel yönetimler olarak desteğimizi sürdürüyoruz. Bugün öğrencilerimizle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yeşilin ne kadar önemli olduğunu öğrencilerimize de bir kez daha anlatma imkânı bulduk, bizler Hacılarımıza güzellikler katmaya devam edeceğiz” dedi.

Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu da; “Hacıların daha yeşil olması için elimizden geleni yapacağız” diyerek, “11 Kasım artık ağaç dikmek için geleneksel hale geldi. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Hacılarımız hali hazırdaki yeşil doğasını yapılan çalışmalarla daha da artıracak” dedi.