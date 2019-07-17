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Hacılar'da Bir Ana Cadde Daha Genişletiliyor

Hacılar Belediyesi tarafından yürütülen yol yapım ve genişletme çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Akdam Mahallesi Kışla Caddesi genişletiliyor.


Hacılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekiplerince Akdam Mahallesi Kışla Caddesi'nde yol yapım, alt yapı düzenleme ve genişletme çalışmaları yapılıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.


Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Özdoğan, “Sezon öncesinde teknik ekiplerimizle yaptığımız çalışmaların devamı olarak mevsimin girmesi ile birlikte yol çalışmalarınız da hız kesmeden devam ediyor. Bu sezon içerisinde bulunduğumuz Kışla Caddesi'nde ve devamında Yeni Mahallemize bağlantısını sağlayan Ahmet Yesevi Caddesi'nde asfalt çalışmalarımız olacak inşallah. Kışla Caddesi'nin darlığından şikayetimiz vardı. Bu caddedeki istinat duvarını yenileyeceğiz ve elektrik hatlarını yeraltına alacağız. Caddemiz bu sayede modern bir görünüme kavuşacak. Bu çalışma tamamlandığında yaklaşık iki kilometrelik bir hattı, hem alt yapısıyla hem üst yapısıyla tamamlamış olacağız. İlçemizin güzel alanlarından olan Akdam ve Erciyes Mahallesi bağlantısını da çok daha konforlu bir hale getirmiş olacağız. Yaptığımız çalışmalar ilçemize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerinde bulundu.

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